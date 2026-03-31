জমি নিয়ে বিরোধে হামলা, প্রাণ গেলো কলেজ ছাত্রের

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ৩১ মার্চ ২০২৬
বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় সাইদুল ইসলাম সজিব (২৫) নামে এক কলেছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

সজিব উপজেলার রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের লোচনাবাদ গ্রামের বাসিন্দা এবং সরকারি বরিশাল কলেজের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ছিলেন।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার কে এম সোহেল রানা।

এর আগে রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহতের পরিবার জানায়, শনিবার সকালে নিজেদের জমিতে দোকানঘর নির্মাণের কাজ শুরু করলে একই এলাকার প্রতিপক্ষের লোকজন অতর্কিত হামলা চালায়। অভিযোগ রয়েছে, ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে ৮-১০ জন ভাড়াটে হামলাকারী এসে তাদের ওপর হামলা ও ভাঙচুর করে। হামলায় সজিব গুরুতর আহত হন। প্রথমে তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়, সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় সজিবের বাবা আবুল হোসেন খান, সজিবের মা পিয়ারা বেগমসহ পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন। তারা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

ঘটনার পর সজিবের বাবা বাদী হয়ে ৮ জনকে আসামি করে বাকেরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছেন। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার কে এম সোহেল রানা জানান, জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং উভয় পক্ষই আলাদা মামলা করেছে। পুরো ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে এবং জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

শাওন খান/এফএ/জেআইএম

