রানার গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ৩১ মার্চ ২০২৬
রানার গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপে ‘স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট/হেলপার’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে। অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রানার গ্রুপ

পদের নাম: স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট/হেলপার
পদসংখ্যা: ১২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৮,৫০০-১০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ (ভালুকা)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রানার গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

