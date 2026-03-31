জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ৩১ মার্চ ২০২৬
বঙ্গোপসাগরে ধরা ২৫ মণের করাতি মাছ ঝালকাঠিতে আড়াই লাখে বিক্রি

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলায় জেলেদের জালে ধরা পড়েছে বঙ্গোপসাগরের দানব খ্যাত একটি বিশাল আকৃতির করাতি মাছ (খটক মাছ)। আনুমানিক ২৫ মণ ওজনের এই মাছটি স্থানীয় বাজারে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) ভোরে বঙ্গোপসাগর থেকে মাছটি ধরে কাঁঠালিয়ার আমুয়া মৎস্য বন্দরে নিয়ে আসে একদল জেলে। পরে সেখানে নিলামে মাছটি আড়াই লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়।

স্থানীয় জেলেরা জানান কাঁঠালিয়া উপজেলা বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় এখানকার অনেক জেলে নিয়মিত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যান। তেমনই একটি দল সমুদ্র থেকে ফিরে এলে তাদের জালে ধরা পড়ে বিশাল আকারের এই করাতি মাছটি।

নিলামে মাছটি কিনে নেন আমুয়ার মাছের আড়তদার আব্দুল হাই সরদার। পরে বেশি দামে বিক্রির আশায় তিনি মাছটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে পিরোজপুরের পারেরহাট মৎস্য বন্দরে নিয়ে যান।

আব্দুল হাই সরদার বলেন, দীর্ঘদিন পর এমন বড় মাছ ধরা পড়ায় জেলে পরিবারগুলোর মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে। মাছটি দেখতে স্থানীয়রা ভিড় করেন। পরে মাছটি কেটে খণ্ডখণ্ড করে বিক্রি করা হবে।

স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের বড় আকৃতির মাছ খুব কমই ধরা পড়ে, ফলে বিষয়টি এলাকায় কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

মো. আমিন হোসেন/এমএন/এএসএম

