শমশেরনগর রেলস্টেশন
ভেঙে গেছে রেলক্রসিংয়ের ব্যারিয়ার, ঝুঁকি নিয়ে পারাপার
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ শমশেরনগর রেলস্টেশনের পাশে রেলক্রসিংয়ের এক পাশের ব্যারিয়ার ভেঙে বাঁকা হয়ে যাওয়ায় লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ করা যাচ্ছে না। এতে ট্রেন আসার সময় মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছেন পথচারী ও বিভিন্ন যানবাহন।
শমশেরনগর রেলস্টেশন সূত্রে জানা যায়, সোমবার (৩০ মার্চ) রাতে বৃষ্টির সময় হঠাৎ করে শমশেরনগর বাজারে রেলক্রসিংয়ের একপাশের ব্যারিয়ার ভেঙে যায়। ট্রেন আসর সময় গেটম্যান সবাইকে ফ্ল্যাগ দেখিয়ে সচেতন করেন। এটি মেরামতের জন্য রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সকালে শমশেরনগর বাজারে রেলক্রসিংয়ে দেখা যায়, রেলক্রসিংয়ের একপাশের ব্যারিয়ার ভেঙে বাঁকা হয়ে গেছে। এতে করে ট্রেন আসার সময় ব্যারিয়ার ফেলা যাচ্ছে না।
ইমন আহমেদ নামের একজন পথচারী বলেন, ‘এখান দিয়ে রাতদিন পথচারী ও যানবাহন চলাচল করে। চাতলাপুর চেকপোস্টও গাড়ি যায়। এভাবে অরক্ষিত রেলক্রসিং থাকলে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।’
এ বিষয়ে শমশেরনগর রেলস্টেশন মাস্টার রজত কুমার রায় বলেন, ‘বিষয়টি আমরা দেখেছি। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানানো হয়েছে। আশা করি আজকের ভেতর রেলক্রসিংয়র ব্যারিয়ারটি মেরামত করা হবে।’
