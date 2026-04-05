  2. দেশজুড়ে

অর্ধ কোটি টাকার জিরা-ফুচকা জব্দ করলো বিজিবি

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে প্রায় অর্ধ কোটি টাকার ভারতীয় জিরা এবং ফুচকা জব্দ করেছে হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন বিজিবি-৫৫। শনিবার (৪ এপ্রিল) রাত ৯টায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবি।

এর আগে শনিবার ভোরে মাধবপুর ও মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অভিযান চালিয়ে এসব ভারতীয় পণ্য জব্দ করা হয়।

হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল তানজিলুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় জিরা ও ফুচকা উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ৪৪ লাখ টাকা। অবৈধভাবে আনা এসব পণ্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের একটি দল শনিবার ভোরে মাধবপুর উপজেলার জগদীশপুর এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় একটি সন্দেহভাজন ট্রাক থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। ট্রাকটিতে থাকা পাথরের নিচে বস্তার ভেতরে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ জিরা জব্দ করা হয়।

অপরদিকে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার সিন্দুরখান বিওপির টহলদল সীমান্ত এলাকায় শনিবার ভোর ৪টার দিকে গাজীপুর নামক এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে মালিকবিহীন ভারতীয় ফুচকা জব্দ করে।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।