বন্ধুর বিয়েতে দুই লিটার অকটেন উপহার

বন্ধুর বিয়েতে দুই লিটার অকটেন উপহার
বিশ্বে যখন জ্বালানি তেল সংকট, ঠিক সেই সময়ে বন্ধুর বিয়েতে অকটেন উপহার দিয়ে আলোচনায় এসেছেন মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার এক যুবক ও তার বন্ধুরা। প্রচলিত উপহারের বদলে দুই লিটার অকটেন উপহার দিয়েছেন তারা।
সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার সীমান্তবর্তী কর্মধা ইউনিয়নে আতিকুর রহমান ও নাদিয়া বেগমের বিয়েতে দুই লিটার অকটেন উপহার দেন মাসুমসহ তার বন্ধুরা।
বন্ধুদের এমন অভিনব উপহার ঘিরে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি ও স্থানীয়দের মাঝে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। অনেকেই বিষয়টিকে সময়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্নধর্মী ও রসিকতাপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন।
এ বিষয়ে মাসুম বলেন, ‘বর্তমানে জ্বালানি তেলের সংকট চলছে। তাই একটু ভিন্নভাবে বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানাতে আমরা প্রতীকীভাবে দুই লিটার অকটেন উপহার দিয়েছি।’
