  2. দেশজুড়ে

যশোরে জুট মিলে আগুন, কোটি টাকার ক্ষতির শঙ্কা

জেলা প্রতিনিধি
যশোর
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
যশোরে জুট মিলে আগুন, কোটি টাকার ক্ষতির শঙ্কা

যশোরের অভয়নগরের ভাঙ্গাগেট এলাকায় জার্বান ফাইবার্স লিমিটেড নামে একটি জুট মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে কোটি টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে মিল কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) ভোরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে নওয়াপাড়া ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নওয়াপাড়া জুট মিল নামে পরিচিত পাটকলটি বর্তমানে বাংলাদেশি এম এ রব ও জার্মান নাগরিক থমাস ব্রেসলার যৌথ মালিকানায় জার্বান ফাইবার্স লিমিটেড নামে পরিচালনা করছেন।

মিলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হামিদুর রহমান জানান, রাত ২টার পর মিলের একটি মেশিন থেকে আগুনের সূত্রপাত। ফায়ার সার্ভিস ও মিলে কর্মরত সকলের প্রচেষ্টায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। মেশিনসহ পাট পুড়ে কোটি টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

নওয়াপাড়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শরিফুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। রাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও সকাল ৮টার দিকে অগ্নি নির্বাপণ অভিযান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মেশিনারি শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক অর্ধকোটি টাকা। হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

মিলন রহমান/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।