সুনামগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনায় দুই গ্রামে সংঘর্ষ, নিহত ২

সুনামগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনায় দুই গ্রামে সংঘর্ষ, নিহত ২
সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার রফিনগর ও সাদিরপুর গ্রামে পৃথক সংঘর্ষে ২ জন নিহত ও ১৮ জন আহত হয়েছেন।
বুধবার (৮ এপ্রিল) সন্ধ্যার পর উপজেলার রফিনগর ইউনিয়নের রফিনগর ও সাদিরপুর গ্রামে পৃথক সংঘর্ষে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেলে সাদিরপুর গ্রামের মোশাহিদ মিয়ার ধান শুকানোর খলার ওপর দিয়ে ট্রলি নিয়ে যান একই গ্রামের হোসাইন আহমেদের লোকজন। এনিয়ে সন্ধ্যার পর দুই পক্ষের লোকজন প্রথমে কথা কাটাকাটি করেন, পরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষে টেঁটার আঘাতে মোশাহিদ মিয়ার পক্ষের আব্দুল হামিদের ছেলে আহাদ নুর (২৭) গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
অন্যদিকে একই সময়ে রফিনগর গ্রামের আশরাফ উদ্দিনের একটি রাজহাঁস খাওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামের শফিক মিয়ার লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে আশরাফ উদ্দিনের পক্ষের মৃত তাহের আলীর ছেলে গিয়াস উদ্দিন (৬০) মারা যান। নিহত গিয়াস উদ্দিন রফিনগর ইউনিয়নের তাহের আলী ছেলে।
দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক চৌধুরী বলেন, রফিনগর ও সাদিরপুর গ্রামে পৃথক সংঘর্ষের ঘটনায় ২ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
