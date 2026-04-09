লালমনিরহাটের সাবেক এমপি রুমী গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি লালমনিরহাট
প্রকাশিত: ১০:৪৩ এএম, ০৯ এপ্রিল ২০২৬
লালমনিরহাটের সাবেক এমপি রুমী গ্রেফতার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য সফুরা বেগম রুমীকে গ্রেফতার করেছে লালমনিরহাট গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। তিনি নাশকতা ও খুনসহ একাধিক মামলার পলাতক আসামি ছিলেন।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লালমনিরহাট জেলা পুলিশ সুপারের সার্বিক দিক নির্দেশনায় ডিবি পুলিশের একটি বিশেষ দল তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বুধবার (৮ এপ্রিল) রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার সফুরা বেগম রুমী লালমনিরহাট সদর উপজেলার তালুক খুটামারা (উকিলপাড়া) এলাকার বাসিন্দা। তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, লালমনিরহাট জেলা মহিলা লীগের সভাপতি এবং লালমনিরহাট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি সংরক্ষিত নারী আসন-২ (লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম) থেকে সংসদ সদস্য ছিলেন।

পুলিশ জানায়, তার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে। এর মধ্যে হত্যা, নাশকতা, প্রতারণা, দাঙ্গা, চাঁদাবাজি ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্য মামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজশাহী মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার হত্যা মামলা, লালমনিরহাট সদর থানার আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ ও দণ্ডবিধির একাধিক মামলা এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের মোহাম্মদপুর থানার হত্যা মামলা।

জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি লালমনিরহাট ত্যাগ করে ঢাকায় আত্মগোপনে ছিলেন এবং সেখান থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন।

এ বিষয়ে লালমনিরহাট পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মহসীন ইসলাম শাওন/এফএ/এমএস

