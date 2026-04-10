  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৪৬ এএম, ১০ এপ্রিল ২০২৬
সিরাজগঞ্জে মজুত ৭০৯ লিটার ডিজেল জব্দ, দুজনের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় অবৈধভাবে মজুত করা ৭০৯ লিটার ডিজেল তেল জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত দুই ব্যবসায়ীকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) রাত ১০ টার দিকে সলঙ্গা থানার সাহেবগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ দণ্ড দেওয়া হয়। অভিযানে ৭০৯ লিটার ডিজেল ছাড়াও ৫ লিটার মবিল, ৮ লিটার পুষ্টি সয়াবিন তেল ও ৪২ লিটার রাইস ব্রাইন তেল জব্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে নাজনীন নিশাত।

তিনি জানান, অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে জ্বালানি মজুদের দায়ে দুজনকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেয়া হয়। সেই সঙ্গে জব্দকৃত ডিজেল পার্শ্ববর্তী মেসার্স সমবায় ফিলিং স্টেশনে বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়া ৮ লিটার সয়াবিন তেল ও ৪২ লিটার রাইস ব্রাইন তেল একই ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার আবদুদ দাইয়ানের জিম্মায় রাখা হয়। অভিযানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এম এ মালেক/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।