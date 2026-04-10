ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় ভারতে অনুপ্রবেশের সময় খাসিয়াদের গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
শুক্রবার (১০ এপ্রিল) বিষয়টি নিশ্চিত করেন ৪৮ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হক।
নিহত সালেহ আহমেদ জয়ধর (৩০) কোম্পানীগঞ্জের দয়ারবাজার সংলগ্ন কারবালার টুক গ্রামের বাসিন্দা।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দয়ারবাজার এলাকার তিন যুবক সালেহ আহমেদ জয়ধর (৩০), সুমন মিয়া (২৫) ও মাসুম আহম্মদ (২০) মাদকের চালান আনার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তারা সীমান্তবর্তী চংকেট ও মারকানের বাগান সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নেন।
এসময় খাসিয়াদের সুপারি বাগানে অবস্থানকালে তাদের চোর সন্দেহে স্থানীয় ভারতীয় খাসিয়ারা বন্দুক দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়েন। এতে সালেহ আহমেদ গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে তার সঙ্গে থাকা অপর দুজন তাকে মৃত অবস্থায় বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।
আহমেদ জামিল/এসআর/জেআইএম