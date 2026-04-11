তেলের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ‘হার্ট অ্যাটাকে’ শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ১১:৩৩ পিএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
মেহেদী হাসান

রংপুরে পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে মেহেদী হাসান (৩২) নামের এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকেলে নগরীর পর্যটন মোটেল এলাকায় সুরমা পাম্পে এ ঘটনা ঘটে।

মেহেদী হাসান নগরীর নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ার মতিউর রহমানের ছেলে এবং লাহিড়িরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ষষ্ঠ ব্যাচের শিক্ষার্থী।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, নগরীর সুরমা তেল পাম্পে তেল নিতে লাইনে দাঁড়ান মেহেদী হাসান। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তিনি হার্ট অ্যাটাক করেন। পরে রংপুর প্রাইম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

পাম্পের দায়িত্বে থাকা ট্যাগ অফিসার মাহে আলম বলেন, ‌‘তেল নেওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে মাটিতে পড়ে যান মেহেদী। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন বলে শুনেছি।’

এ বিষয়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজাদ রহমান বলেন, ‘তেল নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একজন মারা গেছেন বলে জেনেছি। ঘটনাটির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।’

জিতু কবীর/এসআর

 

