হাসপাতালে ভর্তি কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৯ এএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬
আশা ভোঁসলে। ছবি: সংগৃহীত

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন হিন্দি সিনেমার কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে (৯২)। তাকে মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দিন কয়েক আগেও মুম্বাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল তাকে।

সূত্রের বরাতে আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় আশা ভোঁসলেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি ফুসফুসের সমস্যাতেও ভুগছেন।

প্রায় আট দশকের কর্মজীবনে বিভিন্ন ভারতীয় চলচ্চিত্র ও অ্যালবামের জন্য অসংখ্য গান রেকর্ড করেছেন কিংবদন্তি এ গায়িকা । তার ঝুড়িতে রয়েছে অসংখ্য পুরস্কার। তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ২০০৮ সালে পেয়েছেন পদ্মভূষণ। ১৯৯৭ সালে গ্র্যামির জন্য মনোনীত হন তিনি।

আশার নাতনি জ়ানাই ভোঁসলে তার এক্স হ্যান্ডলে গায়িকার স্বাস্থ্যের খবর জানিয়ে লিখেছেন, ‌‘আমার দিদিমা আশা ভোঁসলে ক্লান্তি এবং বুকে সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আমরা আপনাদের কাছে আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করার অনুরোধ করছি। চিকিৎসা চলছে। আশা করি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আগামী দিনে যা-ই হবে, আমরা আপনাদের জানাবো।’

সূত্র: আনন্দবাজার

