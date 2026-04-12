শ্যালিকাকে ধর্ষণ, পদ হারালেন ছাত্রদল নেতা

জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬
নাটোরের বড়াইগ্রামে ছাত্রদলের এক নেতার বিরুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্যালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে শ্যালিকা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

শনিবার (১১ এপ্রিল) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বনপাড়া পৌরশহরের বাবার বাড়িতে অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেন স্ত্রী ফারজানা আক্তার অপি।

অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতার নাম ইকবাল হোসেন। তিনি বনপাড়া পৌর ছাত্রদলের ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক। তবে এ ঘটনায় অভিযুক্ত ইকবালকে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রোববার বেলা ১১টার দিকে জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক আসিফ ইকবাল নতুনের স্বাক্ষরিত পত্রে এই বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতা ইকবাল হোসেনের স্ত্রী অপি বলেন, বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার গুরুমশৈল মহল্লার ফারুক হোসাইনের ছেলে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ও বর্তমানে পৌর ছাত্রদলের ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল হোসেনের সঙ্গে ২০১৭ সালের মে মাসে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় আমার। আমাদের পাঁচ বছরের ছেলে আছে। বছরখানেক ধরে দেখে আসছি ইকবাল কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মধ্যে আমার বাবার বাড়ি আসা যাওয়া করছে। পরে জানতে পারি, আমার ১৬ বছর বয়সী ছোট বোনকে ফুসলিয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ঘটনা জানার পর ইকবালকে বিভিন্নভাবে বোঝানো হয়েছে।

তিনি বলেন, গত ১০ জানুয়ারি ইকবাল রাজনৈতিক কাজে বাড়ি ফিরতে দেরি হবে জানিয়ে রাত ১১টার দিকে আমার বাবার বাড়ি আসেন এবং বোনকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। গত সপ্তাহে বোন অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে জানতে পারি, সে তার দুলাভাই দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। এরপর গত ৩ এপ্রিল থেকে আকস্মিক নিখোঁজ হয় আমার ছোট বোন।

ফারজানা আক্তার অপি বলেন, এ ব্যাপারে থানায় জিডি করার পর গত শুক্রবার বিকেলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে আমাদের জিম্মায় দেয়। খবর পেয়ে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ইকবাল ও তার ছোট ভাই মাহবুব এসে জোরপূর্বক বোনকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় বাবা-মার চিৎকারে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে আমার বোনকে উদ্ধার করে।

সংবাদ সম্মেলনে ভিকটিমের বাবা ও অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতার শ্বশুর ওসমান আলী বলেন, ‘আমি আমার দুই মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা ধর্ষক ইকবাল ও তার ভাই মাহবুবের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুস ছালাম জানান, অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ তুলে বাদী ওসমান আলী থানায় মামলা করেছেন। এ ব্যাপারে তদন্ত ও অন্যান্য আইনি কার্যক্রম চলমান।

