  2. দেশজুড়ে

বিদেশি পিস্তলসহ তিন রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
আটক তিন রোহিঙ্গা

কক্সবাজারের টেকনাফে গরু বাজার এলাকা থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ভেতর থেকে বিদেশি পিস্তলসহ তিন রোহিঙ্গা ডাকাতকে আটক করেছে পুলিশ।

আটকরা হলেন উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মোহাম্মদ নবী (৪০), নুরুল আমিন (২৯) ও মো. শাহজাহান (৪৫)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন টেকনাফ বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস।

পুলিশ জানায়, দুপুরের দিকে বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর গরু বাজারের সামনে টেকনাফ থেকে আসা একটি সন্দেহভাজন সিএনজিচালিত অটোরিকশা তল্লাশি করা হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা তিনজনের মধ্যে মোহাম্মদ নবীর পায়ের উরুর অংশে বিশেষ কৌশলে লুকানো অবস্থায় একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, অপহরণ ও ডাকাতির উদ্দেশ্যে তারা অস্ত্র বহন করছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, তারা কোনো ডাকাত দলের সদস্য। তিনজনই উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।

জাহাঙ্গীর আলম/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।