সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকালে ২৬ রোহিঙ্গা আটক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
আটক রোহিঙ্গারা

কক্সবাজারের উখিয়ার বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা অবস্থায় ২৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করেছে বনবিভাগ।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) দিনব্যাপী বনবিভাগের উখিয়া রেঞ্জের আওতাধীন সদর, দোছরি ও থাইংখালী বিট এলাকায় পৃথকভাবে এ অভিযান চালানো হয়।

বনবিভাগ সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে উখিয়ার সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। বিশেষ করে রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন বনাঞ্চলে গাছ কাটা ও ডালপালা সংগ্রহের কারণে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই নিয়মিত নজরদারির অংশ হিসেবে অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালে বনাঞ্চলের ভেতর থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা অবস্থায় ২৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জ্বালানি কাঠ জব্দ করা হয়।

উখিয়া রেঞ্জ কর্মকর্তা শাহীনুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে সদর, দোছরি ও থাইংখালী বিটের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা অবস্থায় ২৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। পরে তাদের কুতুপালং রেজিস্টার্ড ক্যাম্পে ইনচার্জের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

জাহাঙ্গীর আলম/এসআর

 

