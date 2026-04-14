দুই মাস বয়সী শিশুকে আছাড় মেরে হত্যার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে

দুই মাস বয়সী শিশুকে আছাড় মেরে হত্যার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে সাবরিনা জান্নাত মাহিরা নামের দুই মাস বয়সী এক কন্যাশিশুকে আছাড় মেরে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত পিতা পলাতক রয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চারিয়া মুরাদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাটহাজারী মডেল থানার উপ-পরিদর্শক হাবিব।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে রংমিস্ত্রি মো. ওসমান গণি তার স্ত্রী সুমাইয়া আক্তারকে চা দিতে বলেন। এ সময় শিশুটি মায়ের কোলে ছিল। একপর্যায়ে তিনি শিশুটিকে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে আছাড় মারেন। এতে গুরুতর আহত হয় শিশু মাহিরা।
পরিবারের সদস্যরা দ্রুত শিশুটিকে হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। পরে শিশুটির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পিতা ওসমান গণি পলাতক রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো. তারেক আজিজ ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিশুটির চাচা রোমানকে (২৫) আটক করা হয়েছে।
