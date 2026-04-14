ডা. কামরুলের হাসপাতালে চাঁদা দাবি: ৩ আসামি ৩ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
মামলার প্রধান আসামি মো. মঈন উদ্দিনসহ অন্যরা/ফাইল ছবি

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে মানবিক চিকিৎসক খ্যাত ডা. মো. কামরুল ইসলামের মালিকানাধীন সিকেডি হাসপাতালে চাঁদা দাবি এবং ওটি ইনচার্জ আবু হানিফকে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় প্রধান আসামিসহ তিনজনের তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) ঢাকা মহানগর আদালতে আসামিদের হাজির করে সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মামলার প্রধান আসামি মো. মঈন উদ্দিন (৪২) ছাড়াও রিমান্ডপ্রাপ্ত অন্য দুই আসামি হলেন- এমবি স্বপন কাজী (৩৬) ও মো. শাওন হোসেন (২৩)।

এজাহারে বলা হয়, আসামিরা দীর্ঘদিন ধরে বাদী মো. আবু হানিফের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন এবং বিভিন্ন সময় হুমকি ও চাপ প্রয়োগ করেন। গত ১০ এপ্রিল সকালে তারা আবু হানিফের শ্যামলীর বাসায় গিয়ে দরজা খুলতে বাধ্য করেন এবং চাঁদা না দিলে বাদী ও তার স্ত্রীকে ক্ষতি করার হুমকি দেন।

এরপর তারা শেরেবাংলা নগর এলাকায় হাসপাতালের সামনে গিয়ে জড়ো হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন এবং হাসপাতালের মালিক ডা. কামরুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিপূর্ণ স্লোগান ও প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।

পরে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আসামিদের গ্রেফতার করে।

রিমান্ড আবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, পলাতক ও অজ্ঞাতনামা আসামিদের শনাক্ত, গ্রেফতার এবং ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটনের জন্য আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।

