ভিসা এক্সিলেন্স ইন ওয়ালেট পার্টনারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলো বিকাশ

ভিসা এক্সিলেন্স ইন ওয়ালেট পার্টনারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলো বিকাশ
পার্টনারদের নিয়ে ডিজিটাল ওয়ালেট ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ভিসা এক্সিলেন্স ইন ওয়ালেট পার্টনারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বিকাশ।
সম্প্রতি রাজধানীর এক হোটেলে ভিসা লিডারশিপ কনক্লেভ বাংলাদেশ-২০২৫ এর অনুষ্ঠানে বিকাশ প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কামাল কাদীরের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ভিসার গ্রুপ কান্ট্রি ডিরেক্টর (ভারত ও সাউথ এশিয়া) সন্দীপ ঘোষ, কান্ট্রি ম্যানেজার সাব্বির আহমেদ এবং বিকাশের চিফ কমার্সিয়াল অফিসার আলী আহম্মেদ।
বিকাশের ওয়ালেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কার্ড সেবাদানকারী পেমেন্ট সিস্টেম, আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ই-কমার্স, রাইড-শেয়ারিং, ফুড ডেলিভারি সেবাসহ নানান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্রাহকদের জন্য সহজ, নিরাপদ ও দ্রুত লেনদেনের সুযোগ তৈরি করেছে।
পার্টনারশিপ ও কোলাবোরেশনের মাধ্যমে আরও বৃহৎ গ্রাহকগোষ্ঠীকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ডিজিটাল আর্থিক সেবা দিয়ে তাদের দৈনন্দিন লেনদেনে স্বাধীনতা ও সক্ষমতা এনে দিয়েছে বিকাশসহ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।
এবছর বিভিন্ন খাতে অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ভিসা ব্যাংক, ফিনটেক ও রিটেইল খাতের ১৭ প্রতিষ্ঠানকে ৩০টি পুরস্কারে সম্মানিত করে। দেশের ডিজিটাল অর্থনীতিতে ভালো পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে ফিনটেক, মার্চেন্ট এক্সেপেন্টস, ই-কমার্স, ক্রস-বর্ডার পেমেন্টস, ভিসা ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড অপারেশনস এবং কমার্সিয়াল কার্ডস ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
