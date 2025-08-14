প্রাণ ডেইরীর সেমিনারে বক্তারা
নিরাপদ দুধ পেতে খামারি ও অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য
নিরাপদ দুধ উৎপাদন নিশ্চিত করতে খামারি, স্থানীয় প্রশাসন, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, দুধ সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) পাবনার চাটমোহরে ‘নিরাপদ দুধ: খামারি ও অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগ’ বিষয়ক এক সেমিনারে এ কথা বলেন বক্তারা।
দেশের শীর্ষস্থানীয় দুগ্ধপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ‘প্রাণ ডেইরী’র আয়োজনে সেমিনারে খামারি, অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুধ উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খামারিদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা।
বক্তারা বলেন, দুধ শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। যদি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে নিরাপদ দুধ উৎপাদন ও বিপণনের বিষয়ে ভালো ধারণা থাকে তাহলে ভোক্তারা নিরাপদ দুধ পাবেন। নিরাপদ দুধ পেতে উৎপাদন পর্যায় থেকে সচেতনতা তৈরি ও সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। দুধের মান বজায় রাখতে স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা, সময়মতো গরুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, দুধ দোহানোর পর সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও সংগ্রহ কেন্দ্রে পরীক্ষার মাধ্যমে মান নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
প্রাণ ডেইরী’র প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মাকসুদুর রহমান বলেন, ‘প্রাণ ডেইরী সবসময় খামারিদের নিরাপদ দুগ্ধ উৎপাদনে উৎসাহ দিয়ে আসছে। ডেইরী হাবের মাধ্যমে খামারিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা করছে। ভোক্তাদের হাতে নিরাপদ দুধ পৌঁছে দিতে সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে প্যাকেটজাত হওয়া পর্যন্ত চারটি ধাপে দুধের মান পরীক্ষা করছে। তাই আমাদের ভোক্তারা নিরাপদ দুধের জন্য নিশ্চিন্তে প্রাণ ডেইরীর ওপর আস্থা রাখতে পারেন।’
অনুষ্ঠানে পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা রুমানা আক্তার রোমি, চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল ইসলাম, জেলার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মাহমুদ হাসান রনি, চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক অফিসার হুমায়ুন কবির, উপজেলার সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, চাটমোহর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আসলাম হোসেন, ভাঙ্গুড়া উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নুরুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ও শতাধিক দুগ্ধ খামারি উপস্থিত ছিলেন।
বিএ/এমএস