  2. অর্থনীতি

হালাল ইকোনমিক জোন করতে চায় সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:০৮ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
হালাল ইকোনমিক জোন করতে চায় সরকার
রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

সরকার হালাল ইকোনমিক জোন বা হালাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করতে চায় বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে হালাল পণ্য তৈরি হবে যা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হবে। দেশে হালাল পণ্যের তিন মিলিয়ন ডলারের মার্কেট রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি সরকারের এই ইচ্ছের কথা জানান।

শফিকুল আলম সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফরের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে জানান, আমাদের দেশে বিশ্বের তৃতীয় সর্ববৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। মালয়েশিয়ায় যেখানে ৩৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা সেখানে আমাদের জনসংখ্যা ১৮০ মিলিয়ন।

তিনি বলেন, মালয়েশিয়ার হালাল ইকোসিস্টেম খুব উন্নত। তাদের ১৪টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বা ইকোনমিক জোন রয়েছে যেখানে হালাল পণ্য (ফুড, কসমেটিক ও মেডিসিন ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন হয়।

সফরকালে প্রধান উপদেষ্টা হালাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বাংলাদেশে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সে দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ চেয়েছেন। মালয়েশিয়ায় যারা হালাল ইকো সিস্টেম দেখে তারা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে খুব শিগগির বিশেষজ্ঞ দল পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন।

এমইউ/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।