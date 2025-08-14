কোন দেশ থেকে কত রেমিট্যান্স আসে
চলতি বছরের জুলাই মাসে দেশে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। দেশিয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে) যার পরিমাণ ৩০ হাজার ২৩০ কোটি টাকা। মাসটিতে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব থেকে। যা তার আগের মাস জুনে এসেছিল ২৮২ কোটি ২৫ লাখ ৩০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স।
জুলাই মাসে দেশের মধ্যে রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকার মধ্যে রয়েছে- সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, ইটালি, কুয়েত, কাতার ও সিঙ্গাপুর।
শীর্ষ দশ দেশের কোন দেশ থেকে কি পরিমাণ রেমিট্যান্স আসে দেশে আসুন জেনে নিই-
জুলাই মাস:
গত জুলাই মাসে দেশে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। জুলাই মাসে সর্বাধিক রেমিট্যান্স এলো যেসব দেশ থেকে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। এছাড়া শীর্ষ দেশের তালিকায় আরও রয়েছে- যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ কয়েকটি দেশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে, জুলাই মাসে সৌদি প্রবাসীরা দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৪২ কোটি ৬৩ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। এছাড়া শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় আরও রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, ইতালি, কুয়েত, কাতার ও সিঙ্গাপুর।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ কোটি ৩৮ লাখ ৩০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৮ কোটি ২৫ লাখ ৫০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে। এর পরেই রয়েছে মালয়েশিয়া, দেশটি থেকে এসেছে ২৬ কোটি ৬৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ২২ কোটি ২১ লাখ ৯০ হাজার ডলার। ইতালি থেকে এসেছে ১৬ কোটি ৮৯ লাখ ৬০ হাজার ডলার, ওমান থেকে ১৩ কোটি ৯৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার, কুয়েত থেকে ১০ কোটি ৫৬ লাখ ২০ হাজার ডলার, সিঙ্গাপুর থেকে ৮ কোটি ৮০ লাখ ৬০ হাজার ডলার।
তাছাড়া অন্যান্য দেশের মধ্যে জুলাই মাসে বাহরাইন থেকে এসেছে ৬ কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ৪ কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ডরার, ফ্রান্স থেকে ৩ কোটি ২৮ লাখ ৫০ হাজার ডলার, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ২ কোটি ১১ লাখ ২০ হাজার ডলার, গ্রিস থেকে এক কোটি ৬৬ লাখ, জর্ডান থেকে এক কোটি ৬০ লাখ ৬০ হাজার ডলার, কানাডা থেকে এক কোটি ৬০ লাখ ২০ হাজার ডলার।
জুন মাস:
গত জুন মাসে দেশে এসেছে ২৮২ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। জুন মাসে সর্বাধিক রেমিট্যান্স এলো যেসব দেশ থেকে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। এছাড়া শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় আরও রয়েছে- যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ কয়েকটি দেশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে, জুন মাসে সৌদি প্রবাসীরা দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৬ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার। এছাড়া শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় আরও রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, ইতালি, কুয়েত, কাতার ও সিঙ্গাপুর।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৬ কোটি ২০ লাখ ৬০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে। আর মালয়েশিয়া, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, ইতালি, কুয়েত, কাতার ও সিঙ্গাপুর থেকে জুন মাসে যথাক্রমে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৫ কোটি ৮৮ লাখ ডলার, ৩২ কোটি ৩৯ লাখ ১০ হাজার, ২৩ কোটি ৮১ লাখ ৩০ হাজার ডলার, ১৭ লাখ ১৮ লাখ ৪০ হাজার, ১৬ কোটি ৪৭ লাখ ২০ হাজার, ১১ কোটি ৯০ লাখ, ১১ কোটি ৬৬ লাখ, ৯ কোটি ৫৯ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার।
মে মাস:
মে মাসে মোট ২৯৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। সৌদি আরব থেকে এসেছে ৫৩ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে ৩৫ কোটি ১৫ লাখ ডলার। এছাড়া ৩৪ কোটি ৬৮ লাখ ডলার নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে যুক্তরাজ্য, চতুর্থ অবস্থানে মালয়েশিয়া ৩৪ কোটি ডলার এবং পঞ্চম অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ২২ কোটি ৩৬ লাখ ডলার।
পর্যায়ক্রমে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় অন্য দেশগুলো হলো- ওমান, ইতালি, কুয়েত, কাতার ও সিঙ্গাপুর থেকে যথাক্রমে এসেছে ১৮ কোটি ১৩ লাখ ৯০ হাজার, ১৫ কোটি ৮৮ লাখ ৮০ হাজার, ১৪ কোটি ২ লাখ ২০ হাজার, ১৩ কোটি ৬৪ লাখ ৮০ হাজার ও ১০ কোটি ৯০ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স।
এপ্রিল মাস:
এপ্রিলে দেশে এসেছে ২৭৫ কোটি ১৯ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। এপ্রিলে সৌদি প্রবাসীরা দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ৪৯ কোটি ১৪ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার। এছাড়া শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় রয়েছে- সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইতালি, ওমান, সিঙ্গাপুর ও কাতার।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৭ কোটি ২১ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে আরব আমিরাত থেকে।
এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইতালি, ওমান, সিঙ্গাপুর ও কাতার থেকে এপ্রিলে যথাক্রমে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৩ কোটি ৭ লাখ ৪০ হাজার, ২৯ কোটি ৪১ লাখ, ২১ কোটি ৯ লাখ, ১৬ কোটি ২৭ লাখ ৩০ হাজার, ১৫ কোটি ৫ লাখ ৯০ হাজার, ১৪ কোটি ৮৩ লাখ ৪০ হাজার, ১১ কোটি ৮৫ লাখ ৮০ হাজার ও ১০ কোটি ৪২ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার।
