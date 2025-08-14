  2. অর্থনীতি

আমদানি সহজ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৩ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
আমদানি সহজ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলার
ফাইল ছবি

আমদানি সংক্রান্ত বিদ্যমান সব নির্দেশনা একত্র করে নতুন একটি মাস্টার সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে নীতিমালা আরও সহজবোধ্য ও পরিষ্কার হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) প্রকাশিত এই সার্কুলার আগামী এক বছর কার্যকর থাকবে। এতে এলসি (লেটার অব ক্রেডিট), রেমিট্যান্স, ক্রয়চুক্তির আওতায় আমদানি, সরবরাহকারী ও ক্রেতার ঋণ, সফটওয়্যারের ই-ডেলিভারি, বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ এলসি, ইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও গয়না আমদানির বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত মাসে রপ্তানি খাতের জন্যও একই ধরনের মাস্টার সার্কুলার জারি করেছিল। এবার আমদানি খাতে উদ্যোগটিকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা। তাদের মতে, এতে আমদানিকারক ও ব্যাংক উভয়ের জন্য নীতিমালা বোঝা সহজ হবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে দেশের নীতিমালার সামঞ্জস্য আরও বাড়বে।

ব্যবসায়ীরা আরও জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে বৈদেশিক ঋণ, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, বিদেশে বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব- এ ধরনের ক্ষেত্রেও মাস্টার সার্কুলার জারি হলে বৈদেশিক লেনদেন প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও সহজ হবে।

ইএআর/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।