আমদানি সহজ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলার
আমদানি সংক্রান্ত বিদ্যমান সব নির্দেশনা একত্র করে নতুন একটি মাস্টার সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে নীতিমালা আরও সহজবোধ্য ও পরিষ্কার হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) প্রকাশিত এই সার্কুলার আগামী এক বছর কার্যকর থাকবে। এতে এলসি (লেটার অব ক্রেডিট), রেমিট্যান্স, ক্রয়চুক্তির আওতায় আমদানি, সরবরাহকারী ও ক্রেতার ঋণ, সফটওয়্যারের ই-ডেলিভারি, বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ এলসি, ইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও গয়না আমদানির বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক গত মাসে রপ্তানি খাতের জন্যও একই ধরনের মাস্টার সার্কুলার জারি করেছিল। এবার আমদানি খাতে উদ্যোগটিকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা। তাদের মতে, এতে আমদানিকারক ও ব্যাংক উভয়ের জন্য নীতিমালা বোঝা সহজ হবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে দেশের নীতিমালার সামঞ্জস্য আরও বাড়বে।
ব্যবসায়ীরা আরও জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে বৈদেশিক ঋণ, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, বিদেশে বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব- এ ধরনের ক্ষেত্রেও মাস্টার সার্কুলার জারি হলে বৈদেশিক লেনদেন প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও সহজ হবে।
