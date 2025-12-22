ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পক্ষে মনোনয়ন সংগ্রহ

ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পক্ষে মনোনয়ন সংগ্রহ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) উত্তরা আজমপুর কাঁচাবাজারস্থ আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার অফিস থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তারা।
এ সময় এনসিপি ঢাকা মহানগর উত্তরের যুগ্ম সদস্যসচিব মো. মান্নান তালুকদার (মাহিন), সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম প্রিন্সসহ জাতীয় যুবশক্তি এবং ছাত্রশক্তির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এই আসনটি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১, ১৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।
আসনটিতে বিএনপির প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যক্ষ আশরাফুল হক।
এনএস/এএমএ/জেআইএম