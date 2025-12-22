  2. ক্যাম্পাস

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘিরে রাবি ছাত্রদলের মিছিল

প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আগাম স্বাগত মিছিল করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদল।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী চত্বর থেকে এ মিছিল বের হয়ে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে আবার একই জায়গায় এসে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হয়।

মিছিল শেষে রাবি শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠু বলেন, পতিত ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার তারেক রহমানকে দেশে ফিরতে দেয়নি, বাংলাদেশের একমাত্র সুনাগরিক যার বাবা এবং মা উভয়ই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তারেক রহমানকে নিয়ে বারবার ক্যান্টনমেন্ট থেকে এবং স্বাধীনতা বিরোধী একটি পক্ষ যারা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেছিলো তাদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন তারেক রহমানকে বিদেশে নির্মমভাবে জীবনযাপন করতে হয়েছিলো। তিনি বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে নিরলসভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে দীর্ঘ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে একত্র করেছিলেন। এর চূড়ান্ত ফলাফল ছিলো ৫ আগস্ট বিপ্লব।

এসময় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সর্দার জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা আশা করছি তারেক রহমান আমাদের মাঝে এসে দেশ ও জাতির হাল ধরবেন।

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে আকাশে বাতাসে যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ ছিলো সেই ষড়যন্ত্রকে বিলুপ্ত করে, বাংলাদেশের জনগণের শক্তির ওপরে ভর করে আমাদের নেতা দেশে আসছেন বলে মন্তব্য করেন শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের আশা আকাঙ্ক্ষার তারেক রহমান দীর্ঘ ১৮ বছর পরে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের করতে, বাংলাদেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের মানুষের উন্নতির লক্ষে তিনি বাংলাদেশে ফিরছে।

মিছিলে রাবি শাখার ছাত্রদলের বিভিন্ন হল, অনুষদ ও ইউনিটের নেতরাসহ প্রায় দুই শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

