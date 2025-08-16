পতনের বাজারে ‘পচা’ স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকের চমক
গত সপ্তাহে লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে চার কার্যদিবসেই দেশের শেয়ারবাজারে দরপতন হয়েছে। এতে সপ্তাহজুড়ে লেনদেন হওয়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। এই পতনের বাজারে দাম বাড়ার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় দাপট দেখিয়েছে লোকসানে নিমজ্জিত প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক।
এক শ্রেণির বিনিয়োগকারীদের কাছে কোম্পানিটির শেয়ার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহের শীর্ষে চলে আসে। এতে সপ্তাহজুড়ে দাম বেড়ে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম বাড়ার শীর্ষ স্থানটি দখল করেছে পচা জেড গ্রুপের এই প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার।
গত সপ্তাহে ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৯৯টির স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ২৭৪টির। আর ২৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ লেনদেনে অংশ নেওয়া ৬৯ দশমিক ১৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে।
এমন পতনের বাজারে গত সপ্তাহে লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকের শেয়ার দাম বেড়েছে ৩৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। টাকার অঙ্কে প্রতিটি শেয়ারের দাম বেড়েছে ২৬ টাকা। এতে এক সপ্তাহে কোম্পানিটির শেয়ার দাম সম্মিলিতভাবে বেড়েছে ১৬ কোটি ৭৯ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস শেষে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে ৯৭ টাকা ৬০ পয়সা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ৭১ টাকা ৬০ পয়সা।
শেয়ারের এমন দাম বাড়া কোম্পানিটি ২০২১ সালের পর থেকে বিনিয়োগকারীদের কোনো ধরনের লভ্যাংশ দেয়নি। ২০২১ ও ২০২০ সালে কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের ১ শতাংশ করে নগদ লভ্যাংশ দেয়। এদিকে ২০২৪-২৫ হিসাব বছরের প্রথম নয় মাসের (চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত) ব্যবসায় কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি ১২ টাকা ২৮ পয়সা লোকসান করেছে।
লোকসানে নিমজ্জিত হওয়ার পরও কোম্পানিটির শেয়ারের আকাশচুম্বী দামের কারণ শেয়ার সংখ্যা খুবই কম। মাত্র ৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধনের কোম্পানিটির মোট শেয়ার সংখ্যা ৬৪ লাখ ৬০ হাজার ৬৫০টি। এর মধ্যে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের কাছে ২৮ দশমিক ২৪ শতাংশ আছে। বাকি শেয়ারের মধ্যে ৬৪ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ৭ দশমিক ৭০ শতাংশ শেয়ার আছে।
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকের পর গত সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের পছন্দের তালিকায় ছিল বেক্সিমকো সুকুক। সপ্তাহজুড়ে কোম্পানিটির শেয়ার দাম বেড়েছে ২০ দশমিক ৪১ শতাংশ। ১৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ দাম বাড়ার মাধ্যমে পরের স্থানে রয়েছে ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং।
এছাড়া গত সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় থাকা- ওরিয়ন ইনফিউশনের ১৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ, সমতা লেদারের ১৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ, ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্কের ১৬ দশমিক ৮২ শতাংশ, ইয়াকিন পলিমারের ১৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ, লিগাসি ফুটওয়্যারের ১৬ দশমিক ২৬ শতাংশ, জিকিউ বলপেনের ১৬ দশমিক ১৪ শতাংশ এবং আনোয়ার গ্যালভানাইজিংয়ের ১৫ দশমিক ২৮ শতাংশ দাম বেড়েছে।
এমএএস/এমআইএইচএস/এএসএম