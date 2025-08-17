  2. অর্থনীতি

একনেকে ৭৭১২ কোটি টাকায় অনুমোদন ১১ প্রকল্প

প্রকাশিত: ০৫:০৪ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সাত হাজার ৭১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। এরমধ্যে প্রকল্প ঋণ দুই হাজার ৪২৮ কোটি টাকা, বাকিটা সরকারি অর্থায়ন।

রোববার (১৭ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টা ও একনেক চেয়ারপারসন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের নথি অনুযায়ী, অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি নতুন প্রকল্প, তিনটি সংশোধিত প্রকল্প এবং ব্যয় না বাড়িয়ে মেয়াদ বাড়ানোর তিনটি প্রকল্প।

সভায় অন্যদের মধ্যে অংশ নেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কর্মকর্তারা।

সভায় কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার খাতের প্রকল্পগুলো স্থান পেয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে-

১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন
২) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যমান শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায় ৩৩/১১ কেভি আউটডোর উপকেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন
৩) শিল্প মন্ত্রণালয়ের কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেডের শিল্প এলাকার বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের আধুনিকায়ন
৪) শিক্ষা মন্ত্রণায়ের অধীন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ স্থাপন
৫) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় সিলেট, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট স্থাপন
৬) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঢাকার আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যান্তরে কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (জোন-সি)
৭) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ
৮) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দুটি প্রকল্প—ক) ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই (তৃতীয় সংশোধিত), খ) বান্দরবান পৌরসভা ও জেলার তিন উপজেলা সদর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)
৯) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের চট্টগ্রামের মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন
১০) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)।

সভায় পরিকল্পনা উপদেষ্টার নিজস্ব ক্ষমতাবলে আগেই অনুমোদন পাওয়া ৯টি প্রকল্পের বিষয়েও জানানো হয়। এগুলো হলো-

১) হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন (২য় সংশোধিত)
২) রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে নেসকোর আওতাধীন এলাকায় স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্বাপন (১ম সংশোধিত)
৩) বরগুনা জেলার দুটি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন
৪) তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
৫) লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পূণ্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
৬) তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)
৭) সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
৮) কপোতাক্ষ নদ ও তৎসংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)
৯) বিদ্যালয় বহির্ভূত কিশোর-কিশোরীদের জন্য দক্ষতাকেন্দ্রিক সাক্ষরতা (২য় সংশোধিত)।

