শিল্প কাঁচামাল আমদানির মূল্য পরিশোধে সময়সীমা বাড়লো

প্রকাশিত: ০৮:৫৭ এএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে শিল্পের কাঁচামাল ও কৃষি উপকরণের আমদানি মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নতুন করে বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে এ খাতে আমদানির বিল পরিশোধের সর্বোচ্চ সময় ৩৬০ দিন, যা চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। নতুন এই সিদ্ধান্তে শিল্পোদ্যোক্তারা কাঁচামাল আমদানিতে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়, এতদিন ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানি, কৃষি উপকরণ ও রাসায়নিক সারসহ শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে সরবরাহকারী ও ক্রেতা ঋণ (সাপ্লায়ার্স অ্যান্ড বায়ার্স ক্রেডিট) এর আওতায় মূল্য পরিশোধের সর্বোচ্চ সীমা ছিল ১৮০ দিন। নতুন সিদ্ধান্তে এ সময়সীমা বাড়িয়ে ৩৬০ দিন করা হয়েছে। এর ফলে ডলার সংকটময় পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের সুযোগ তৈরি হবে। তবে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) ঋণের আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

এ বছরের শুরুতে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ক্রেডিট মেয়াদ বাড়ানোর দাবি জানায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। গত ২০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে সংগঠনটি কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ক্রেডিট মেয়াদ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিল।

বিটিএমএ জানায়, সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা এক হাজার ৮৫০ এবং এ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০-৮৬ শতাংশ আসে টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল খাত থেকে, যার ৭০ ভাগ জোগান দেয় টেক্সটাইল শিল্প। ফলে এ খাতকে আমদানি-পরিপূরক শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সংকটের পাশাপাশি ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে মিলগুলো ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছিল।

