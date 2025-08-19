লিটারে নয় কেজিতে তেল বিক্রি, ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

লিটারে নয় কেজিতে তেল বিক্রি, ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ
সরকার ভোজ্যতেলের দাম লিটারে নির্ধারণ করলেও রাজধানীর বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে কেজি হিসেবে। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সরেজমিন বাজার পরিদর্শনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।
সংস্থাটির পক্ষ গতকাল সোমবার (১৮ আগস্ট) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, খোলা সয়াবিন ও পাম তেল এখনো কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে, যা নিয়মবিরোধী। কারণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ অনুযায়ী তরল পণ্যের একক পরিমাপ লিটার হওয়া বাধ্যতামূলক।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, গত ৩ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ভোজ্যতেলের দাম লিটারে নির্ধারণ করে।
এতে দেখা যায়, খোলা তেল লিটারের পরিবর্তে কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া খোলা পাম তেলের দাম সরকার নির্ধারিত দামের তুলনায় লিটারপ্রতি অন্তত ৫ টাকা বেশি রাখা হচ্ছে।
কমিশনের সুপারিশ
ট্যারিফ কমিশন তাদের প্রতিবেদনে তিনটি সুপারিশ করেছে—
১. খোলা তেল বাজারজাতকরণে কেজির পরিবর্তে লিটার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
২. খোলা পাম তেলের অতিরিক্ত দামে বিক্রি নিরুৎসাহিত করতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে মাঠপর্যায়ে তৎপরতা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া।
৩. মিলগেট, পরিবেশক/পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে মূল্য মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা।
