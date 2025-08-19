মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিধিমালার খসড়া অনুমোদন

মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিধিমালার খসড়া অনুমোদন
‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১’ রহিত করে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০২৫’-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিএসইসি’র চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। সভা শেষে বিএসইসি’র পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, সভায় ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১’ রহিত করে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০২৫’-এর খসড়া অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।
বিএসইসি জানায়, পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগকারী ও ইউনিটহোল্ডারদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন খসড়া বিধিমালায় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ—যথা ট্রাস্টি, হেফাজতকারী ও সম্পদ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে আরও সুস্পষ্ট করা হয়েছে।
খসড়া বিধিমালাটি জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে শিগগির কমিশনের ওয়েবসাইট ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
