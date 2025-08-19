‘টাকা পে কার্ড’ নিয়ে এলো মিডল্যান্ড ব্যাংক

‘টাকা পে কার্ড’ নিয়ে এলো মিডল্যান্ড ব্যাংক
গ্রাহকদের জন্য ব্লাইন্ড নচ ‘টাকা পে কার্ড” উদ্বোধন করেছে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি (এমডিবি)। সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কার্ডের উদ্বোধন করা হয়।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আহসান-উজ জামান আনুষ্ঠানিকভাবে টাকা পে কার্ড উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহিদ হোসেন, প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা (সিটিও) নাজমুল হুদা সরকার, রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন ডিভিশনের প্রধান মো. রাশেদ আকতার এবং কার্ডস বিভাগের প্রধান মো. আবেদ-উর-রহমান। অনুষ্ঠানে তারা বিশেষভাবে নকশাকৃত টাকা পে কার্ডের প্ল্যাকার্ড উন্মোচন করেন।
টাকা পে কার্ড হলো বাংলাদেশের নিজস্ব পেমেন্ট কার্ড, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় চালু করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নির্ভরতা কমানো এবং দেশীয় লেনদেন সহজ করা। এটি মূলত একটি ডেবিট কার্ড এবং শুধু দেশীয় লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যাবে।
টাকা পে কার্ডের প্রধান সুবিধা হলো বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়। টাকা পে কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নির্ভরতা কমবে, যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বর্তমানে ব্যাংকগুলোকে ভিসা বা মাস্টারকার্ডের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় বাৎসরিক ফি প্রদান করতে হয়, যা দেশের রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি করে এবং ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি করে। টাকা পে কার্ড সেই ব্যয় দূর করবে। বর্তমানে এই কার্ড পিওএস এবং এটিএম মেশিনে ব্যবহার করা যাবে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, খুব শিগগির ই-কমার্স লেনদেনেও এটি ব্যবহার করা যাবে। এই কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় বাজারে লেনদেন আরও সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। টাকা পে কার্ডের মাধ্যমে অনলাইন ও অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই নিরাপদ লেনদেন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক কার্ডের তুলনায় টাকা পে কার্ড ব্যবহারে লেনদেনের খরচ কম হবে।
বিএ/এএসএম