প্রিমিয়ার ব্যাংকের বোর্ড ভেঙে দিলো বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
প্রিমিয়ার ব্যাংকের বোর্ড ভেঙে নতুন বোর্ড গঠন করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালক ও সহকারী মুখপাত্র শাহরিয়ার সিদ্দিক এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, প্রিমিয়ার ব্যাংকের বোর্ড ভেঙে ছয় সদস্যের নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংকটির নতুন পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক করা হয়েছে উদ্যোক্তা পরিচালক ডা. আরিফুর রহমানকে।

এছাড়া স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মো. ফোরকান হোসেন, ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ফরিদুল ইসলাম, ব্যাংক এশিয়ার সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর অধ্যাপক শেখ মোর্শেদ জাহান এবং প্রাইম ইন্স্যুরেন্সের স্বতন্ত্র পরিচালক এম নুরুল আলম এফসিএস।

