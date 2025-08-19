  2. অর্থনীতি

১৫৭৪ কোটি টাকার সার ও রক সালফার কিনবে সরকার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির আওতায় ২ লাখ ৪৫ হাজার টন সার কিনবে সরকার/ ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির আওতায় ২ লাখ ৪৫ হাজার টন সার কিনবে সরকার। পাশাপাশি ১৫ হাজার টন রক সালফার/ ব্রাইট ইয়েলো সালফার/ ব্রাইট ইয়েলো সালফার ক্রুড আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

এরমধ্যে ৩০ হাজার টন ইউরিয়া, ৪০ হাজার টন ডিএপি, ৬০ হাজার টন টিএসপি এবং এক লাখ ১৫ হাজার টন এমওপি সার রয়েছে। এতে সর্বমোট ব্যয় হবে এক হাজার ৫৭৪ কোটি ২৫ লাখ ৯৮ হাজার ২০৬ টাকা।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত ৮টি পৃথক প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে চট্টগ্রামের টিএসপিসিএলের জন্য ১৫ হাজার টন রক সালফার/ ব্রাইট ইয়েলো সালফার/ ব্রাইট ইয়েলো সালফার ক্রুড আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার।

মেসার্স জেনট্রেড এফজেডই, ইউএই (স্থানীয় এজেন্ট ভারতের নায়ারা এনার্জি লিমিটেড, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড), সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি (এডিএনওসি), কুয়েতের কুয়েত পেট্রোলিয়াম করপোরেশন, সৌদি আরবের আরামকো ট্রেডিং কোম্পানি, কাতারের কাতার পেট্রোলিয়াম, কাতার কেমিক্যাল অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যাল মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি মুস্তাজাত কিউপিজেএসসি, তাইওয়ানের ফর্মোসা পেট্রোকেমিক্যাল করপোরেশন, বাহরাইনের বাহরাইন পেট্রোলিয়াম কোম্পানি এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি গ্যাস লিকুইফিকেশন লিমিটেড থেকে প্রতি টন রক সালফারের দাম ৩৬৯ মার্কিন ডলার হিসাবে ১৫ হাজার টন রক সালফার/ ব্রাইট ইয়েলো সালফার/ ব্রাইট ইয়েলো সালফার ক্রুড আমদানি করা হবে। এতে বাংলাদেশি মুদ্রায় ব্যয় হবে ৭১ কোটি ৪২ লাখ ৬৪ হাজার ৭৫ টাকা।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডের (কাফকো) কাছ থেকে ২য় লটে ৩০ হাজার টন ব্যাগড গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার। প্রতি টন ৪৬০.৬২৫ মার্কিন ডলার দাম ধরে ৩০ হাজার টন ইউরিয়া সার কেনায় বাংলাদেশি মুদ্রায় ব্যয় হবে ১৬৯ কোটি ৬৯ লাখ ৪২ হাজার ৫০০ টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাশিয়ার জেএসসি বিদেশি অর্থনৈতিক করপোরেশন (প্রোডিন্টর্গ) ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে সই হওয়া চুক্তির আওতায় ১ম লটের ৩৫ হাজার টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতি টন ৩৬১ মার্কিন ডলার ধরে ৩৫ হাজার টন এমওপি সার আমদানিতে বাংলাদেশি মুদ্রায় ব্যয় হবে ১৫৪ কোটি ৯০ লাখ ৫১ টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কো থেকে ওসিপি নিউট্রিক্রপস এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে চুক্তির আওতায় ২য় লটের ৪০ হাজার টন ডিএপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। প্রতি টন ৭৮২.৬৭ মার্কিন ডলার হিসাবে ৩০ হাজার টন ডিএপি সার আমদানিতে ব্যয় হবে বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৮৪ কোটি ৪৪ লাখ ৭৫ হাজার ৪০ টাকা।

বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কো থেকে ওসিপি নিউট্রিক্রপস এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের মধ্যে চুক্তির আওতায় ২য় লটের ৩০ হাজার টন টিএসপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার। প্রতি টন ৫৮৪.৬৭ মার্কিন ডলার ধরে ৩০ হাজার টন টিএসপি সার আমদানিতে ব্যয় হবে বাংলাদেশি মুদ্রায় ২১৫ কোটি ৩৯ লাখ ২৪ হাজার ২৮০ টাকা।

এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কো থেকে কিউসিপি নিউট্রিক্রপস এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে চুক্তির আওতায় ৩য় লটের ৩০ টন টিএসপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার। প্রতি টন ৫৮৪.৬৭ মার্কিন ডলার হিসাবে ৩০ হাজার টন টিএসপি সার আমদানিতে ব্যয় হবে বাংলাদেশি মুদ্রায় ২১৫ কোটি ৪ লাখ ১৬ হাজার ২৬০ টাকা।

বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কানাডার কানাডিয়ান কমার্সিয়াল করপোরেশন ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে চুক্তির আওতায় ৪র্থ লটের ৪০ হাজার টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার। প্রতি টন ৩৬১ মার্কিন ডলার ধরে এই ৪০ হাজার টন এমওপি সার আমদানিতে ব্যয় হবে বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৭৭ কোটি ৩২ লাখ ৩২ হাজার টাকা।

এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কানাডার কানাডিয়ান কমার্সিয়াল করপোরেশন ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে চুক্তির আওতায় ৫ম লটের ৪০ হাজার টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতি টন ৩৬১ মার্কিন ডলার ধরে এই ৪০ হাজার টন এমওপি সার আমদানিতে ব্যয় হবে বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৭৭ কোটি ৩ লাখ ৪৪ হাজার টাকা।

