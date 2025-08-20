  2. অর্থনীতি

অনলাইনে ফি-চার্জ পরিশোধে সোনালী ব্যাংকের চুক্তি

প্রকাশিত: ০৯:১৭ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিবিধ ফি ও চার্জ অনলাইনে পরিশোধের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক পিএলসির সাথে চট্টগ্রামের কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের চুক্তি সই হয়েছে।

মঙ্গলবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত চুক্তি সই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা কিসিঞ্জার চাকমা।

চুক্তিপত্রে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সোনালী ব্যাংক পিএলসির প্রিন্সিপাল অফিস চট্টগ্রাম সাউথের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আসাদ ও কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল নুর বানু চৌধুরী সই করেন। এই চুক্তির ফলে কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে অনলাইনে সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে তাদের যাবতীয় ফি ও চার্জ পরিশোধ করতে পারবেন।

