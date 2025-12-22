হাদির বিপ্লবী চেতনা নিয়ে নতুন গান ‘কোটি হাদির ডাক’

হাদির বিপ্লবী চেতনা নিয়ে নতুন গান ‘কোটি হাদির ডাক’
শহিদ শরিফ ওসমান হাদির স্মৃতি ও বিপ্লবী চেতনাকে সংগীতে ধারণ করে প্রকাশ হলো আরও একটি গান। এর শিরোনাম ‘কোটি হাদির ডাক’। এ গান দিয়ে দীর্ঘ বিরতির পর সংগীতে ফিরলেন শিল্পী মুনাইম বিল্লাহ। তার কণ্ঠে নতুন গানটি মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনায় এসেছে।
‘মেহেরবান’ খ্যাত জনপ্রিয় শিল্পী মুনাইম বিল্লাহ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে তার নিজস্ব অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশ করেন।
নতুন গানটি প্রসঙ্গে মুনাইম বিল্লাহ বলেন, ‘দীর্ঘ বিরতির পর সংগীতে ফেরা আমার জন্য ভীষণ আবেগের। ‘কোটি হাদির ডাক’ শুধু একটি গান নয়, এটি একটি ইতিহাস, একটি বিপ্লবের প্রতিধ্বনি। শহিদ শরিফ ওসমান হাদি ভাইয়ের যে চেতনা, যে সাহস এই গান তারই স্বীকৃতি। এটি আমাদের সার্বভৌমত্ব ও সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার একটি প্রকাশ।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই গান শুধু বিপ্লবী মানুষদের নয়, সাধারণ মানুষের মনেও গভীর প্রভাব ফেলবে এবং হাদি ভাইকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে।’
‘কোটি হাদির ডাক’ গানটির কথা লিখেছেন কবি জিয়া হক। সুর করেছেন আলোচিত শিল্পী আবু উবায়দা। সাউন্ড ও মিক্স মাস্টারিং করেছেন শরিফ মাহমুদ।
‘কোটি হাদির ডাক’ গানের পোস্টার
গানটি নিয়ে আশাবাদী কবি জিয়া হকও। তিনি বলেন, ‘এটি গতানুগতিক ধারার বাইরে একটি সংগীত। কথা, সুর ও কণ্ঠ মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি কাজ। আমার বিশ্বাস, ‘হাদি তুই ফিরে আয় গানের মতো এই গানটিও শ্রোতাদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।’
উল্লেখ্য, জিয়া হকের লেখা ‘হাদি তুই ফিরে আয়’ গানটি মুক্তির এক সপ্তাহের মধ্যেই দুই মিলিয়নের বেশি ভিউ অর্জন করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। নতুন গান ‘কোটি হাদির ডাক’ও সেই ধারাবাহিকতায় বিপ্লবী সংগীত হিসেবে জায়গা করে নেবে বলে প্রত্যাশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
