হলিক্রস গার্লস হাই স্কুলের প্লাটিনাম জুবিলি, স্পনসর মেঘনা ব্যাংক
ঢাকার স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল-এর ৭৫ বছর পূর্তি (প্লাটিনাম জুবিলি) উদযাপনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে গর্বিত মেঘনা ব্যাংক পিএলসি। তারা এই উদযাপনে স্কুলটির সিলভার স্পনসর হিসেবে আছে।
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নে অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি মেঘনা ব্যাংক সবসময়ই পালন করে আসছে- যেমন হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল গত ৭৫ বছর ধরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করে চলেছে।
মেঘনা ব্যাংকের চেয়ারপারসন উজমা চৌধুরী বলেন, অনেকদিন পর আপনাদের সবাইকে একসঙ্গে দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে। আজকের এই মিলনমেলা আমাকে নতুন শক্তি ও আশা দিয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান একটি অনন্য সাফল্যে পরিণত হবে। কারণ আমরা প্রত্যেকেই আন্তরিকতা ও পরিশ্রম দিয়ে এটিকে স্মরণীয় করে তুলতে প্রস্তুত। আসুন আমরা ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে একসঙ্গে কাজ করি, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুধু এই উদ্যাপনটিই না, বরং এর পেছনের একতা, প্রচেষ্টা এবং অনুপ্রেরণার কথাও মনে রাখে। একসঙ্গে আমরা ইতিহাস গড়বো।
তিনি আরও বলেন, ব্যাংকের উদ্ভাবন ও ডিজিটাল রূপান্তরের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, মেঘনা ব্যাংক বার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য নিবন্ধন ফি সংগ্রহে সহায়তা করবে। এটি ব্যাংকের ক্যাশলেস লেনদেন প্ল্যাটফর্ম, যথা মেঘনা-পে (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশন) এবং আইব্যাংকিং (ইন্টারনেট ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম) এর মাধ্যমে নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করা হবে। এটি শুধু একটি সুবিধাজনক ডিজিটাল সেবা নয়, বরং একবিংশ শতাব্দীতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। নগদবিহীন লেনদেনকে জনপ্রিয় করার মাধ্যমে মেঘনা ব্যাংক একটি আধুনিক ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখছে।
স্কুলটির ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারপারসন, সিস্টার পলিন গোমেজ বলেন, এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক মহান লক্ষ্য নিয়ে- নারীশিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং নারীদের জীবনকে জ্ঞান, ধৈর্য, ভালোবাসা ও বিচক্ষণতায় সমৃদ্ধ করার জন্য। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি এখানে উপস্থিত সবার সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করছি। মেঘনা ব্যাংকের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। একইসঙ্গে আমি গভীর কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, প্রিয় শিক্ষকদের এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, যাদের নিবেদিতপ্রাণ সেবার কারণে আজ আমরা এই অবস্থানে পৌঁছেছি। সবার জীবন সুখ, শান্তি ও সুস্বাস্থ্যে ভরে উঠুক।
এই আয়োজনে স্কুলটির প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার কল্পনা কস্তা বলেন, আজ আমাদের সবার জন্য সত্যিই এক স্মরণীয় দিন। এই শুভক্ষণে আমার মন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন পার্টনার ও সিলভার স্পনসর হিসেবে পাশে থাকার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই মেঘনা ব্যাংক পিএলসিকে। আমি আমাদের সব প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক শুভকামনা জানাই। আপনাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কারণেই আমাদের এই দীর্ঘ যাত্রা এতটা অর্থবহ হয়েছে। এই বিশেষ দিনে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।
হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল-এর অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল ২০২৪ সালে। এর লক্ষ্য হলো বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন সব শিক্ষার্থীদের একত্রিত করা।
