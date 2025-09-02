ভিশন এম্পোরিয়ামের ‌‘ড্রিম হোম’ ক্যাম্পেইনের সিজন ২ শুরু

ভিশন এম্পোরিয়ামের ‘ড্রিম হোম’ ক্যাম্পেইনের সিজন ২ শুরু
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএলের ইলেকট্রনিক্স পণ্যের চেইন শপ ভিশন এম্পোরিয়ামের ‘ড্রিম হোম’ ক্যাম্পেইনের সিজন-২ শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল।
এ সময় জানানো হয়, মধ্যবিত্তের স্বপ্ন পূরণের এই ক্যাম্পেইনে পুরস্কার হিসেবে এবার থাকছে দুটি ফ্ল্যাট, দুটি গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স পণ্য, ভিশন এম্পোরিয়ামের গিফট ভাউচারসহ মোট ৫৫৯টি পুরস্কার।
সারা দেশের যে কোনো ভিশন এম্পোরিয়াম থেকে মাত্র ৫ হাজার টাকার পণ্য কিনে এ ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন ক্রেতারা। ২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এ ক্যাম্পেইনটি চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতি সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে বিজয়ীদের নাম ও তুলে দেওয়া হবে পুরস্কার।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আর এন পাল বলেন, আগে এই প্রোগ্রামগুলো মানুষ মধ্যে বিশ্বাস অর্জন করতে পারতো না। কিন্তু আমাদের এ প্রোগ্রাম শতভাগ সফল হয়েছে। ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করে যে মানুষ মূল্যবান পুরস্কার পেতে পারে সেটা মানুষ প্রমাণ পেয়েছে।
তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষের একটা স্বপ্নের ঘর থাকে। সে ঘর সাজাতে আমরা একটা গৃহিণীর জন্য সব ধরনের পণ্য উৎপাদন করছি। আমাদের টার্গেট, আগামী দশ বছরে সারাদেশে ৫ হাজার আউটলেট করবো।
আমরা চাই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন তাদের সামর্থ্যের মধ্যে উন্নত প্রযুক্তির স্বাদ পান। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা ভিশন ইলেকট্রনিক্স তথা ভিশন এম্পোরিয়ামকে দেশের ইলেকট্রনিক্স খাতে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই।
আরএফএল গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আল্লামা মুর্শিদ মুনীম বলেন, গত বছরে আমরা প্রথম ক্যাম্পেইনে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। আশা করছি, গতবারের মতো এবারও এই অফারটি আমাদের ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।
অনুষ্ঠানে ভিশন এম্পোরিয়ামের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা কে এম শামসুজ্জামান নয়ন, হেড অব মার্কেটিং শফিক শাহিন, হেড অব সেলস রাসেল আহমেদ ও হেড অব অপারেশন ফরহাদ-উজ-জামানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বর্তমানে সারাদেশে ভিশন এম্পোরিয়ামের ৩৯০টি শোরুম রয়েছে। এসব শোরুমে ফ্রিজ, এসি, টেলিভিশনসহ সব ধরনের আধুনিক মানের ইলেকট্রনিক্স পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি ক্রেতার হাতে ইলেকট্রনিক্স পণ্য পৌঁছে দিতে ভিশন এম্পোরিয়াম অঙ্গীকারবদ্ধ।
