  2. আন্তর্জাতিক

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে রুশ বিজ্ঞানীর ২১ বছর কারাদণ্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে রুশ বিজ্ঞানীর ২১ বছর কারাদণ্ড
পদার্থবিদ আরতিওম খোরোশিলভ/ ছবি : দ্য মস্কো টাইমস

রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে এক বিজ্ঞানীকে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মস্কোর একটি আদালত পদার্থবিদ আরতিওম খোরোশিলভকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সর্বোচ্চ ২১ বছরের সাজা দিয়েছে বলে রুশ গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

তিনটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩৪ বছর বয়সি খোরোশিলভকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—
• ইউক্রেনের পক্ষে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর ডিডোস সাইবার হামলায় যুক্ত থাকা,
• ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে অর্থ পাঠানো এবং
• রুশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ।

মিডিয়াজোনা-র তথ্যমতে, খোরোশিলভ অভিযোগের কিছু অংশ স্বীকার করলেও ২০২২ সালের আগস্টে রাশিয়ার ডাক বিভাগের সার্ভারে ডিডোজ হামলায় প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

গত সপ্তাহে আদালতে দেওয়া তার সর্বশেষ বক্তব্যে খোরোশিলভ বলেছেন, রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ তার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য কারণ তার পরিবারের অনেক সদস্য ইউক্রেনে বাস করেন।

বৃহস্পতিবার আদালত তাকে রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর হামলা, বিস্ফোরকদ্রব্য রাখাসহ নাশকতার পরিকল্পনা করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা তার ২৫ বছরের কারাদণ্ড চেয়েছিল।

রাশিয়ায় জাতীয় নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহ ও গুপ্তচরবৃত্তির মামলাগুলো ক্লোজ ডোর বিচারে পরিচালিত হয়।

খোরোশিলভ মস্কো ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এম আইপিটি) থেকে স্নাতক এবং রাশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর সাধারণ পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটে গবেষক হিসেবে কাজ করতেন।

ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আক্রমণের পর রাশিয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহ ও গুপ্তচরবৃত্তির মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কিরিল পারুবেতস অ্যানালিটিক্যাল সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী— ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে রাষ্ট্রদ্রোহ/গুপ্তচরবৃত্তির ২২৪টি রায় দেওয়া হয়েছে—যা আধুনিক রুশ ইতিহাসে সর্বোচ্চ। একই সময়ে ২৩২ জন এ ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

সূত্র : দ্য মস্কো টাইমস
কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।