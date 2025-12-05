  2. জাতীয়

কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ কয়েদির ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৭ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার/ ফাইল ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে এক কয়েদি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আবুল হোসাইন (৮৭) নামের ওই কয়েদি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সকাল সোয়া ৭টার দিকে তিনি মারা যান। এর আগে গত ২৮ নভেম্বর তাকে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করা হয়।

কারারক্ষী মো. আরমান বলেন, গত ২৯ নভেম্বর রাত আটটার দিকে আবুল হোসাইন কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ৭টার দিকে তিনি মারা যান। আবুল হোসাইন কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত কয়েদি হিসেবে ছিলেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কাজী আল-আমিন/কেএসআর

