ঢাকায় শুরু হচ্ছে পোশাক ও বস্ত্র খাতের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

ঢাকায় শুরু হচ্ছে পোশাক ও বস্ত্র খাতের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী
দেশে ২৪তম বারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে চার দিনব্যাপী তৈরি পোশাকশিল্প ও বস্ত্র খাতের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। আগামী ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে এই প্রদর্শনী হবে।
প্রদর্শনীর আয়োজন করছে সেমস–গ্লোবাল। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহেরুন এন ইসলাম।
প্রদর্শনীতে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্প-সংশ্লিষ্ট মেশিনারি, ইয়ার্ন, ফেব্রিকস, অ্যাকসেসরিজ, ডাইস্টাফ, কেমিক্যালস ও নিত্য-নতুন প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হবে। এতে ৩৭ দেশের এক হাজার ৪৭৫টিরও বেশি কোম্পানি অংশ নেবে।
প্রদর্শনীতে আলাদাভাবে ‘২৪তম টেক্সটেক বাংলাদেশ ২০২৫ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো’, ‘২৪তম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক শো ২০২৫-সামার এডিশন’ ও ‘৪৮তম ডাই অ্যান্ড কেম বাংলাদেশ ২০২৫ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো’— মোট তিনটি প্রদর্শনী আয়োজিত হবে।
সংবাদ সম্মেলনে মেহেরুন এন. ইসলাম বলেন, এই তিনটি প্রদর্শনী বাংলাদেশের গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্পের সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীসমূহ ক্রেতা ও সরবরাহকারীদের জন্য বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ বিজনেস-টু-বিজনেস (বি-টু-বি) মিটিং প্লেস, যেখানে ব্যবসার প্রসারে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ক্রেতা ও সরবরাহকারীরা কাজ করতে পারবেন।
তিনি বলেন, গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্পে বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বাংলাদেশকে বিজনেস হাব হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সেমস-গ্লোবালের অনুষ্ঠেয় প্রদর্শনীসমূহ সহায়ক হবে। পাশাপাশি এ ত্রয়ী প্রদর্শনীতে আগত বিদেশি ক্রেতা ও বিক্রেতার বাংলাদেশ ভ্রমণ, পর্যটন ক্ষেত্রেও ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করবে।
