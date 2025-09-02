  2. অর্থনীতি

প্রায় দুই লাখ টন সার কিনবে সরকার, ব্যয় ১৫১৫ কোটি টাকা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কাফকোর সঙ্গে চুক্তি এবং সৌদি আরব, রাশিয়া, মরক্কো ও চীনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির আওতায় এক লাখ ৯৫ হাজার মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরনের সার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ১ হাজার ৫১৫ কোটি ৯ লাখ ৪৮ হাজার ৭৪০ টাকা।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সার কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অর্থ উপিদেষ্টা বিদেশ থেকে বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, কৃষি মন্ত্রণালরে প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মা’আদেন, সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে সই হওয়া চুক্তির আওতায় ৪০ টন ডিএপি সার আমদানির প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। প্রতি মেট্রিক টনের দাম ধরা হয়েছে ৭৯৫ মার্কিন ডলার। এতে মোট ব্যয় হবে ৩৮৯ কোটি ৮৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাশিয়ার জেএসসি ‘ফরেন ইকোনমিক করপোরেশন (প্রডিনটর্গ)’ ও বাংলাদেশ কৃষি করপোরেশেনের (বিএডিসি) মধ্যে সই হওয়া চুক্তির আওতায় ৩৫ হাজার মেট্রিক টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। প্রতি মেট্রিক টনের দাম ধরা হয়েছে ৩৬১ ডলার। এতে মোট ব্যয় হবে ১৫৪ কোটি ৯০ লাখ ৫১ হাজার টাকা।

বৈঠকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রপস ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে সই হওয়া চুক্তির আওতায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন টিএসপি সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতি মেট্রিক টনের মূল্য ধরা হয়েছে ৫৮৫ ডলার। এতে মোট ব্যয় হবে ২১৫ কোটি ২৮ লাখ ৪৩ হাজার ৭৪০ টাকা। এ প্রস্তাবটিও কৃষি মন্ত্রণায় থেকে দেওয়া হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চীনের বেনিয়ান ইন্টান্যশনাল ট্রেডিং লিমিটেড এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে সই হওয়া চুক্তির আওতায় ৪০ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতি মেট্রিক টনের মূল্য ধরা হয়েছে ৭৯৩.৭৫ ডলার। এতে মোট ব্যয় হবে ৩৮৯ কোটি ২৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

বৈঠকে সার কেনার বাকি দুটি প্রস্তাব নিয়ে আসে শিল্প মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে একটি প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএপিএফসিএল) জন্য ২০ হাজার মেট্রিক টন ফসফরিক এসিড আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতি মেট্রিক টনের দাম ধরা হয়েছে ৭৭৯.৫০ ডলার (এফওবি: ডলার ৬৭১.৫০ মার্কেন ডলার + ফ্রেইট- ১০৫ ডলার + কমিশন ৩ ডলার)। এতে মোট ব্যয় হবে ১৯১ কোটি ৪৪ লাখ ৫২ হাজার টাকা। মেসার্স সান ইন্টারন্যাশনাল এই ফসফরিক এসিড সরবরাহ করবে।

এছাড়া বৈঠকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো), বাংলাদেশ-এর কাছ থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ব্যাগড গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতি মেট্রিক টনের মূল্য ধরা হয়েছে ৪৭৪ ডলার (এফওবি ৪৬৯ ডলার+ ব্যাগিং চার্জ ৫ ডলার)। এতে মোট ব্যয় হবে ১৭৪ কোটি ৩৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা।

এমএএস/এমকেআর/এএসএম

