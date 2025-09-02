  2. অর্থনীতি

যক্ষ্মা শনাক্তে দরপত্র ছাড়াই কেনা হবে ‘জিনএক্সপার্ট কার্তুজ’

প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির (এনটিপি) আওতায় ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত নতুন যক্ষ্মারোগী শনাক্তকরণের জন্য দরপত্র ছাড়াই সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে ‘জিনএক্সপার্ট কার্তুজ’ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থ উপিদেষ্টা বিদেশ থেকে বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির (এনটিপি) আওতায় ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত নতুন যক্ষ্মারোগী শনাক্তকরণের জন্য ‘জিনএক্সপার্ট কার্তুজ’র নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের লক্ষ্যে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে কেনার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

বৈঠকে আরও তিনটি প্রস্তাব উপস্থান করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি এ তিনটি প্রস্তাবও অনুমোদন দিয়েছে। এরমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগ বা জেলা পর্যায়ে নাগরিক সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে কাজ সম্পন্ন করার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বাকি দুটি প্রস্তাব আসে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে। এরমধ্যে একটি প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডেলিগেটেড ওয়ার্কস হিসেবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর (সিভিল অংশ)’ শীর্ষক নির্মাণকাজ উন্মুক্ত দরপত্র ক্রয়পদ্ধতি অনুসরণে বাস্তবায়নের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডেলিগেটেড ওয়ার্কস হিসেবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর (ই/এম অংশ)’ শীর্ষক নির্মাণ কাজও উন্মুক্ত দরপত্র ক্রয়পদ্ধতি অনুসরণে বাস্তবায়নের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

