নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়া এখন পুরোপুরি ডিজিটাল

নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়া এখন পুরোপুরি ডিজিটাল
বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বিদেশি কর্মীদের কর্মানুমতির জন্য নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়া এখন থেকে পুরোপুরি অনলাইনে সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টালের মাধ্যমে এই সেবা চালু হচ্ছে আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁওয়ে বিডা কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির উপস্থিতিতে এক আন্তঃসংস্থাগত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরসহ আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা ও বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে জানানো হয়, নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। আবেদন যথাযথভাবে দাখিল করার পর নিরাপত্তা সংস্থা ২১ কর্মদিবসের মধ্যে যাচাই সম্পন্ন না করলে, আবেদনকে ‘নিরাপত্তা আপত্তি নেই’ বলে গণ্য করা হবে এবং ভিসার মেয়াদ বাড়বে।
এছাড়া, বিদেশি কর্মী ও বিনিয়োগকারীদের ভিসা নবায়ন ও ভিসা ফি দেওয়ার প্রক্রিয়া ডিজিটাল করা হবে, যেন আর সরাসরি গিয়ে আবেদন জমা দিতে না হয়। শিগগির নতুন বিনিয়োগবান্ধব ভিসা নীতিমালা চালু করা হবে। ভিসা অন অ্যারাইভালের ফি-ও অনলাইনে পরিশোধ করা যাবে।
বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আন্তঃসংস্থাগত একটি ইন্টারঅপারেবল ডেটাবেজ তৈরি করা হবে, যার মাধ্যমে বিদেশিদের আগমন ও অবস্থান পরিবীক্ষণ এবং তথ্য আদান-প্রদান আরও কার্যকর হবে।
বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, নিরাপত্তা ছাড়পত্র ডিজিটাল হওয়া একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এতে বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। ডিসেম্বরের মধ্যেই কর্মানুমতি ও ভিসা-সম্পর্কিত আরও কিছু সংস্কার কার্যকর করা সম্ভব হবে।
তিনি আরও জানান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যেমন বিডা মাসিক সমন্বয় সভা করে, এখন থেকে নিরাপত্তা ছাড়পত্র ও কর্মানুমতি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গেও মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। যেন সেবার ক্ষেত্রে কোনো অনিশ্চয়তা না থাকে।
