  2. অর্থনীতি

মুদ্রার বিনিময় হার: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মুদ্রার বিনিময় হার: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।

মুদ্রা

ক্রয় (টাকা)

বিক্রয় (টাকা)

ইউএস ডলার

১২১.০০

১২২.৫০

পাউন্ড

১৬০.০১

১৬৭.০২

ইউরো

১৩৮.৮৯

১৪৪.৯২

জাপানি ইয়েন

০.৮০

০.৮৪

অস্ট্রেলিয়ান ডলার

৭৯.০৫

৮০.০৫

হংকং ডলার

১৫.৫১

১৫.৭০

সিঙ্গাপুর ডলার

৯২.৪৮

৯৬.৫৩

কানাডিয়ান ডলার

৮৭.৬৩

৮৮.৭৪

ইন্ডিয়ান রুপি

১.৩৭

১.৩৯

সৌদি রিয়েল

৩২.২৫

৩২.৬৫

মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত

২৮.৫৯

২৮.৯৮

সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক

ইএআর/এমআরএম/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।