সরবরাহ কম, চড়া দামে নাগালের বাইরে ইলিশ

প্রকাশিত: ১১:২২ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর একটি বাজারে বিক্রির জন্য আনা ইলিশ/ ছবি: সংগৃহীত

সকাল থেকে রাজধানীতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। এমন দিনে ইলিশ-খিচুড়ির আয়োজন ভোজনরসিক বাঙালির কাছে দারুণ পছন্দের হলেও বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পর্যাপ্ত ইলিশ নেই। বড় ও মাঝারি আকারের ইলিশের দাম সাধারণ ক্রেতাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে বিক্রেতারা হাঁকডাক দিলেও ক্রেতারা দর শুনে হতাশ হচ্ছেন। দরদাম করেও খুব একটা কিনতে পারছেন না।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্লবী, নিউমার্কেট, শান্তিনগর, সেগুনবাগিচা ও কাজীপাড়া বাজারে ঘুরে এমন চিত্রই দেখা গেছে।

বাজারভেদে এক কেজি বা তার বেশি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার ৬০০ থেকে ৩ হাজার টাকায়। আধা কেজির ইলিশ ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকায়, ৬০০–৮৫০ গ্রামের ইলিশ ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে প্রতিকেজি জাটকা পাওয়া যাচ্ছে ৫৫০ থেকে ৭০০ টাকায়।

শান্তিনগর বাজারের মাছ বিক্রেতা সাইফুল আলম জানান, সাগরে বৈরী আবহাওয়া ও মৌসুম শেষের দিকে হওয়ায় জেলেরা পর্যাপ্ত মাছ পাচ্ছেন না। ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়ে গেছে। রাজধানীর নিউমার্কেটের বিক্রেতা মানিকের ভাষায়, মৌসুম শেষের পথে, তাই ইলিশের জোগান আর বাড়বে না।

পল্লবীর ১২ নম্বর বাজারে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক সোহাগ আহমেদের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। সোহাগ বলেন, ‘এ বছর চড়া দামের কারণে বড় ইলিশ কেনা হয়নি। ভেবেছিলাম মৌসুম শেষে দাম কমবে, কিন্তু হয়নি। ৮৫০-৯০০ গ্রামের একটা ইলিশ ২২০০ টাকা চাইলো, আমি ২ হাজার বললাম—তবু দিল না।’

আরেক ক্রেতা মাহাদি অভিযোগ করেন, দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। তার মতে, সরকার দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আগামী বছরও বিক্রেতারা অজুহাত দেখিয়ে আরও বেশি দাম নেবে।

এমন পরিস্থিতিতে আসন্ন দুর্গাপূজায় ভারতে ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে। এ বছর রপ্তানির জন্য প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম দাম ধরা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ মার্কিন ডলার বা প্রায় ১ হাজার ৫২৫ টাকা। কিন্তু ঢাকার বাজারে এই দামে এক কেজি সাইজের ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম নাজের হোসাইন বলেন, ‘ভরা মৌসুমে এমন দাম আগে দেখা যায়নি। এত দামে আমরা নিজেরাই খেতে পারছি না। এর মধ্যে রপ্তানি করলে ব্যবসায়ীরা আরও দাম বাড়াবে। অথচ সাধারণ মানুষের জন্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাই সরকারের প্রথম দায়িত্ব ছিল।’

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, এবার ইলিশের দাম কেজিপ্রতি ৯০০ থেকে ২২০০ টাকার মধ্যে। গত বছর একই সময় এই দাম ছিল ৮০০ থেকে ১৬০০ টাকার মধ্যে।

