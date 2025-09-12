  2. অর্থনীতি

প্রকাশিত সংবাদে আপত্তি, প্রতিবেদকের বক্তব্য

প্রকাশিত: ০১:৩০ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালকদের যাতায়াত ভাতা নিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর জাগো নিউজে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে ব্যাংকটির কর্তৃপক্ষ।

ব্যাংকটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘পরিচালকদের যাতায়াতেই ‘হাওয়া’ ব্যাংকের কোটি টাকা’ শিরোনামের সংবাদটিতে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের যাতায়াত সংক্রান্ত যে বিশ্লেষণ ও তথ্য উপস্থান করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর।

ব্যাংকটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক অভিবাসীদের (এনআরবি) উদ্যোগে গঠিত একটি ব্যাংক। পূর্ববর্তী পরিচালনা পর্ষদের অনেক সদস্য দেশের বাইরে থেকে এসে সভায় অংশ নেন। এসব অভিবাসী পরিচালকদের সভায় উপস্থিতি ও যাতায়াত সংক্রান্ত সব খরচ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ও বিআরপিডি সার্কুলার নং-৫৬, তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪-এর নির্দেশনা অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখ ব্যাংকের পূর্ববর্তী পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে।

‘আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা ও সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হয়নি। প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠকদের মাঝে ব্যাংক সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, যা অনভিপ্রেত’- বলেও ব্যাংকটির আপত্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক নিয়ে জাগো নিউজে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ব্যাংকের ২০২৪ সালের জন্য তৈরি করা বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের নৈতিকতা মেনে ব্যাংকটির দায়িত্বশীল ব্যক্তির বক্তব্য এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদকের নিজস্ব কোনো মতামত তুলে ধরা হয়নি।

