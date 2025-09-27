বর্ষসেরা ব্যবসায়ী সম্মাননা
আহসান খান চৌধুরীকে অভিনন্দন জানালো মিডল্যান্ড ব্যাংক
‘বিজনেস পারসন অব দ্য ইয়ার’ সম্মাননা পাওয়ায় শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ প্রাণ-আরএফএলের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান খান চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়েছে মিডল্যান্ড ব্যাংক। তিনি ব্যাংকটির সম্মানিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা শাখার পক্ষ থেকে নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান রেজাউল করিম, অন্য সম্মানিত পরিচালকরা এবং এমডি ও সিইও আহসান-উজ জামান অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আহসান খান চৌধুরীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
আহসান-উজ জামান বলেন, আমরা উনার কৃতিত্বে খুবই আনন্দিত। উনার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করা নয়, বরং সমাজকে এগিয়ে নেওয়া এবং মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করা। এ পুরস্কার সেই স্বপ্ন এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।
গত মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীতে ২৩তম ডিএইচএল-দ্য ডেইলি স্টার বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘বিজনেস পারসন অব দ্য ইয়ার’ সম্মাননা পান আহসান খান চৌধুরী।
ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
এএমএ/এমএস