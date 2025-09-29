  2. অর্থনীতি

চট্টগ্রাম ও বরিশালে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তার আঞ্চলিক ‘বিজ্ঞান উৎসব’

প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রেস বিজ্ঞপ্তি
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম ও বরিশালে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তার আঞ্চলিক ‘বিজ্ঞান উৎসব’

স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে বিকাশ ও বিজ্ঞানচিন্তার যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম ও বরিশালে অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। এতে প্রায় ৯০টি স্কুলের ১২০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

ঢাকা, রংপুর ও রাজশাহীর পর চট্টগ্রামের ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং বরিশালের বিএম স্কুলে আয়োজিত এই উৎসবে শিক্ষার্থীরা প্রায় ১০০টি উদ্ভাবনী ও গবেষণাধর্মী প্রকল্প প্রদর্শন করে। এর মধ্যে সেরা ১৯টি প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি কুইজ প্রতিযোগিতায় দুই বিভাগে মোট ৪২ জন শিক্ষার্থী বিজয়ী হয়।

উৎসবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আহমেদ শাহীন আলরাজী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের অধ্যাপক ড. এ.কে.এম মাইনুল হক মিয়াজী, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. হেনা রানী বিশ্বাস ও ড. মো. খোরশেদ আলম। এছাড়া বিকাশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান এবং বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসারও উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম ও বরিশালে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তার আঞ্চলিক ‘বিজ্ঞান উৎসব’

দিনব্যাপী উৎসবে ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যবহুল আলোচনা, প্রকল্প প্রদর্শনী, কুইজ, বিজ্ঞানভিত্তিক জাদু প্রদর্শনী, লেখক ও বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, সংগীতানুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন।

বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা আগামীতে ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ের বিজ্ঞান উৎসবে অংশ নেবে। সেখানে সারা দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে চূড়ান্ত বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

বিএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।