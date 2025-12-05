নিরাপদ দুধ উৎপাদন-গ্রহণে গ্রিন ডেইরির উদ্যোগ ‘পুষ্টি কথা’র যাত্রা
নিরাপদ দুধ উৎপাদন ও গ্রহণে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ‘পুষ্টি কথা’ উদ্যোগ চালু করেছে গ্রিন ডেইরি প্রকল্প। ডেনমার্ক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ড্যানিডা গ্রিন বিজনেস পার্টনারশিপের সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) যশোরের কেশবপুর উপজেলার ভরত ভায়না মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ‘পুষ্টি কথা’ যাত্রা শুরু করে। আয়োজনটিতে বিদ্যালয়ের প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থীর পাশাপাশি স্থানীয় নারী-পুরুষ, দুগ্ধ খামারি, কৃষক ও স্থানীয় নেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা অংশ নেন।
সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া দ্বারা পরিচালিত গ্রিন ডেইরি প্রকল্পটিতে অংশীদার হিসেবে রয়েছে প্রাণ ডেইরি, আরলা ফুডস, আইডিআরএন- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এসইজিইএস ইনোভেশন এবং ড্যানিশ অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড কাউন্সিল।
বাংলাদেশের দুগ্ধ খাতকে নিরাপদ, টেকসই এবং বাণিজ্যিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে কাজ করছে গ্রিন ডেইরি প্রকল্প। দশ হাজার দুগ্ধ খামারির আয় বৃদ্ধি (যার ৮০ ভাগই নারী), টেকসই খামার পদ্ধতি অনুশীলন ও জলবায়ু সহনশীলতা ছাড়া এ প্রকল্পটি ৩০ শতাংশ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে কাজ করছে। এছাড়া শিশুদের দুগ্ধ পুষ্টি নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যগ্রহণ প্রচারেও কাজ করছে প্রকল্পটি।
আরলা ফুডসের বৈশ্বিক উদ্যোগ ‘ফুড মুভার্স’ থেকে অনুপ্রাণিত ‘পুষ্টি কথা’ কর্মসূচিটি একই সঙ্গে প্রাণ ডেইরির নিরাপদ দুধের গুরুত্ব তুলে ধরা সাম্প্রতিক উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বয় করে সাজানো হয়েছে। নিরাপদ দুধ উৎপাদন ও গ্রহণে সলিডারিডাড ২০১৩ সাল থেকে বাজারভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।
‘পুষ্টি কথা’ আয়োজনে বিশেষজ্ঞ থেকে স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শের পাশাপাশি পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম ও শিশু-বান্ধব সেশনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ ও দুগ্ধ খামারিরা নিরাপদভাবে দুধ সংরক্ষণের উপায়, জীবাণুমুক্ত রাখতে করণীয় ও পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়া খামারে উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যায়ে গ্রহণ পর্যন্ত কীভাবে দুধের গুণগত মান নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়েও পরামর্শ নেন।
অনুষ্ঠানে কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেকসোনা খাতুন, খুলনা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক ড. মো. গোলাম হায়দারসহ স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া আরলা ফুড বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লরেন্ট পন্টি ও প্রাণ ডেইরির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মাকসুদুর রহমান এবং সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়ার সাপ্লাই চেইন অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট প্রধান মো. মুজিবল হক উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুপ্রেরণায় বানানো ইন্টার্যাক্টিভ লুডো বোর্ডসহ একটি সচেতনতামূলক তথ্যসমৃদ্ধ ছোট পুস্তিকা দেওয়া হয়। যেখানে তারা দুধ খাওয়ার উপকারিতা থেকে শুরু করে নিরাপদভাবে দুধ সংরক্ষণ, ফোটানো এবং জীবাণুমুক্ত রাখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়া দুধ পানের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরির জন্য অংশগ্রহণকারীদের দুগ্ধ পণ্য দেওয়া হয়।
‘পুষ্টি কথা’ সেশনটি পরিচালনা করেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন টেকনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. শিমুল ইসলাম।
গ্রিন ডেইরি প্রকল্পটি আরলার বিগ-ফাইভ ধারণার ভিত্তিতে নির্মিত ইউরোপীয় দক্ষতাকে একত্রিত করে, যার মূল লক্ষ্য হলো গরুর জন্য কার্যকরি খাদ্য, খাদ্য সামঞ্জস্যতা, পশুর সুস্থতা, সার ব্যবস্থাপনা এবং ভূমির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।
