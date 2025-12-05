ফখরের ম্যাচ ফি কেটে রাখলো আইসিসি
আচরণবিধি ভঙ্গ করায় পাকিস্তানের ব্যাটার ফখর জামানকে জরিমানা করেছে আইসিসি। কেটে রাখা হয়েছে তার ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ। ত্রিদেশীয় কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে আচরণবিধি ভঙ্গ করেন তিনি।
ফখরকে আইসিইস আচরণবিধির লেভেল – ১ এর আওতায় দোষী স্যাবস্ত করে করা হয়েছে। ফখর ভঙ্গ করেছেন আইসিসির খেলোয়াড় ও কোচিং-স্টাফদের আর্টিকেল ২.৮ ধারা। যা কিনা আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত।
নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও। গত একবছরে প্রথমবার তার নামের পাশে এটি যোগ হয়েছে।
ঘটনাটি পাকিস্তানের ইনিংসের ১৯তম ওভারের। তখন অনফিল্ড আম্পয়ারের সঙ্গে আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে জড়িয়ে পড়েন দীর্ঘ তর্কে।
ফখরের বিরুদ্ধে ম্যাচ রেফারি রিয়ন কিংয়ের কাছে অভিযোগ করেন অন-ফিল্ড আম্পায়ার আহসান রাজা, আসিফ ইয়াকুব, তৃতীয় আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ ও চতুর্থ আম্পায়ার ফয়সাল আফ্রিদি।
ফখর জামান অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক কোনো সুনানিশুর প্রয়োজন পড়েনি।
লেভেল ১ অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শাস্তি আনুষ্ঠানিক তিরস্কার, সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফি-এর ৫০ শতাংশ জরিমানা এবং এক বা দুই ডিমেরিট পয়েন্ট হতে পারে।
